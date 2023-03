Nie zamierzają nigdy wracać. Największy exodus Rosjan od lat

Ponad 22 tysiące Rosjan przyjechało do Argentyny od początku zeszłego roku, a około 40 procent z nich pozostało tam do tej pory. Według danych argentyńskiego ministerstwa ds. migracji największy napływ Rosjan do kraju odnotowano w czwartym kwartale 2022 r. Ponad 4,5 tys. Rosjan przyjechało do Argentyny w styczniu tego roku, czterokrotnie więcej niż w tym samym miesiącu w 2022 r.