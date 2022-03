Rosja szykuje prowokacje na własnym terenie? Ostrzeżenie z Ukrainy

Wojna w Ukrainie. Potężne straty Rosjan

Wojna w Ukrainie trwa od ponad trzech tygodni. Rosjanie w dniach poprzedzających inwazję zgromadzili od 150 do 200 tys. żołnierzy na terenach w pobliżu granicy, a także na Białorusi. Z ostatnich komunikatów strony ukraińskiej wynika, że 100 proc. sił zostało już zaangażowanych do inwazji na zachodniego sąsiada. Mimo to, Rosjanie nie osiągnęli znaczących sukcesów.