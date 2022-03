Wojna w Ukrainie. "Nadszedł czas". Nocne orędzie Wołodymyra Zełenskiego

Doradca Zełenskiego: kończy się aktywna faza wojny

Wcześniej Ołeksiej Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy, ocenił, że aktywna faza wojny w Ukrainie powinna zakończyć się za 2-3 tygodnie. - Nawet jeśli wyskrobią skądś jakieś rezerwy, spróbują przejść do ofensywy, to i tak wszystko zakończy się ich klęską. Po prostu o tydzień czy 10 dni będzie to dłużej trwać - mówił.