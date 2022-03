Zaczęło się od telefonu do Erdogana. Putin oskarża Ukrainę o opóźnianie negocjacji

- To nie jest do zaakceptowania przez Ukrainę. Z drugiej strony Putin nie po to poszedł na wojnę, żeby doprowadzić jedynie do legalizacji Krymu i Donbasu, albo dlatego, żeby Ukraina zadeklarowała, że nie przystąpi do NATO. Nie po to jest ta wojna z punktu widzenia rosyjskiego. Te cele sięgają znacznie, znacznie dalej. Założeniami wyjściowymi Putina było szybkie zdobycie Kijowa i wymianę władz na Ukrainie. Wiadomo, że postulat wymiany władz strona ukraińska całkowicie odrzuca - ocenia Wojciech Konończuk.