Rosja: odtajniliśmy dokumenty ws. Polski. "Oddziały Armii Krajowej unicestwiły Ukraińców i Żydów"

Nowa odsłona w propagandowych działaniach Moskwy. Rosyjskie władze poinformowały o opublikowaniu dokumentów ws. Polski, co ma być "kontynuacją ochrony prawdy historycznej." Dokumenty dotyczą m.in. działań Armii Czerwonej w Warszawie 17 stycznia 1945 r.

Rosyjski resort obrony zamieścił link do dokumentów oraz odnośnik do strony internetowej, którą poświęcono "75. rocznicy wyzwolenia miasta". Folder z plikami do pobrania nazwano "Wyzwolenie Warszawy" - zauważa Polskie Radio.