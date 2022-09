Rosja coraz bardziej zdesperowana. Żołnierzy szukają już nawet wśród bezdomnych

Rosja poszukuje ochotników do wojny w Ukrainie nawet wśród bezdomnych z Moskwy i Petersburga - podał ukraiński Kanał 24. Z ustaleń portalu wynika, że do schroniska jednej z organizacji charytatywnych urzędnik miał przynieść ulotki zachęcające do wstąpienia w szeregi rosyjskiej armii.