Niewiarygodne słowa w rosyjskiej telewizji po śmierci Gorbaczowa

Fragment programu udostępnił na Twitterze dziennikarz BBC Francis Scarr, który zajmuje się m.in. monitoringiem rosyjskich mediów. Scarr napisał na Twitterze, jak - w kilku słowach - wyglądała reakcja rosyjskiej telewizji na śmierć noblisty. "Podlizał się Zachodowi i nie lubiliśmy go, ale dopiero co umarł, więc nie będziemy go za bardzo oczerniać" - napisał dziennikarz BBC.