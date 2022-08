"Ukraina nów rzuciła się do stóp swoich panów"

Jego kłamliwe tezy, dotyczą również władz w Kijowie. Zdaniem Suzdaltseva, to sama Ukraina "znów rzuciła się do stóp swoich panów". Oskarża także Polskę o przekręty finansowe. - Wszystkie przepływy finansowe, które Zachód wysyła obecnie do Ukrainy, przechodzą także głównie przez polskie banki i fundusze, nie mówiąc już o tym, że Kijów przywiózł do Polski zimą całe swoje złoto i rezerwy walutowe - cytuje propagandzistę agencja.