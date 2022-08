Tak Rosja uderza w Polskę. Lista nowych celów propagandy Kremla

Żaryn podkreślił, że zamieszczane na rosyjskich platformach informacyjnych zaczerpnięte z polskich mediów, zmanipulowane treści dotyczące np. wzrostu cen cukru w Polsce wskazują na zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju płynące z ich obecności. "Rzekome problemy z dostępnością pewnych produktów żywnościowych w Polsce to kolejny element fałszywych narracji, który może być wykorzystany do wzniecania antyukraińskich nastrojów w RP" - czytamy we wpisie na Twitterze.