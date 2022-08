MSZ protestuje ws. dziennikarki TVP skazanej na Białorusi. Domaga się m. in. zaprzestania prześladowań Polaków

Jak Mińsk zareaguje?

Po opuszczeniu przez białoruskiego dyplomatę budynku przy al. Szucha, rzecznik MSZ przekazał, że "chargé d'affaires spokojnie przyjął do wiadomości to, co mu zostało powiedziane, ale uznał to za wtrącanie się naszego państwa w wewnętrzne sprawy republiki Białorusi".