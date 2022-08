Amnesty International oskarża Ukrainę. Kijów w szoku

"Jedyne, co stanowi zagrożenie dla Ukraińców, to (rosyjska - red.) armia katów i gwałcicieli przybywających do (Ukrainy - red.), aby dokonać ludobójstwa" – napisał na Twitterze. I dodał, że "Moskwa z pomocą całej swojej sieci agentów wpływu próbuje zdyskredytować ukraińską armię w oczach społeczeństw zachodnich i zakłócić dostawy broni". Zdaniem Podolaka to wstyd, że organizacja taka jak Amnesty uczestniczy w tej "kampanii dezinformacji i propagandy".