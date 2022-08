"Wiemy, kto to sprowokował". Pieskow o wizycie Pelosi

Rzecznik Kremla, komentując tę sytuację stwierdził, że Chiny mają prawo do przeprowadzenia takich ćwiczeń. Dmitrij Pieskow przekonuje, że za napiętą sytuację w regionie odpowiedzialni są Amerykanie. - Doskonale wiemy, mamy świadomość, kto to sprowokował. Wizyta Nancy Pelosi. To była zupełnie niepotrzebna wizyta i niepotrzebna prowokacja. Jeśli chodzi o manewry, to jest to suwerenne prawo Chin - stwierdził.