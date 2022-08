Chińskie rakiety uderzyły w strefę ekonomiczną Japonii

- To poważna sprawa, która dotyczy bezpieczeństwa narodowego naszego kraju i bezpieczeństwa ludzi – powiedział minister obrony Nobuo Kishi. Przyznał także, że to pierwszy raz, kiedy chińskie pociski wylądowały w japońskich wodach. Rząd japoński złożył protest dyplomatyczny do rządu chińskiego.