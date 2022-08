Telegram do rodziny Gorbaczowa. Wiadomo, co napisał Putin

- Trudno Gorbaczowa oceniać. Ja go podziwiałem, choć go nie rozumiałem. On do końca wierzył, że można komunizm zreformować, ja natomiast nie wierzyłem w taką możliwość. Tutaj się różniliśmy, ale ja go podziwiałem. On odegrał pozytywną rolę, tylko, że pod przymusem - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską były prezydent RP Lech Wałęsa.