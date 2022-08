Joe Biden ruszył z pomocą. "Wojna będzie trwać długo, to jasny sygnał dla Putina"

- Broń, którą USA mają dostarczyć, opiera się o trzy filary. Pierwszy to siła ognia, czyli inwestycja w systemy artyleryjskie – przede wszystkim w amunicję. I zagwarantowanie Ukrainie przewagi w tym elemencie. Drugi, to system zwalczania celów powietrznych na dłuższych odcinkach frontu. To ważne, bo Rosja nie była w stanie wypracować sobie przewagi w powietrzu. A teraz może mieć dodatkowy kłopot poprzez użycie przez Ukrainę lotnictwa frontowego. Trzeci element, o którym nie wolno zapominać, to "oczy i uszy" Ukrainy. To systemy obserwacyjne, radarowe obejmujące pole walki. Przy mobilności ukraińskich artylerzystów i możliwości zadawania strat Rosjanom, będą odgrywać one ważną rolę - twierdzi dr Jacek Raubo.