Wojna cieni przeciwko Zachodowi. Tak agenci Putina infiltrują Europę

"Węszą, sabotują, mordują"

"Nielegałowie", jak Maria Adela K. należą do "sieci agentów pracujących dla Moskwy na całym świecie, którzy węszą, sabotują, a nawet mordują. Są to tajne oddziały szturmowe w szeroko zakrojonej ofensywie przeciwko Zachodowi. Służby specjalne Putina wpływają na partie polityczne, manipulują wyborami, kontrolują kanały Telegrama i przez dezinformację podsycają protesty na Zachodzie. Infiltrują sieci komputerowe zachodnich rządów i włamują się do krytycznych systemów. Cel: zmęczyć, podzielić, irytować. Prezydent Rosji Władimir Putin, kiedyś sam oficer tajnych służb KGB, uczynił swoich agentów potężniejszymi niż niemal każdy inny przywódca na świecie" - ocenia niemiecki tygodnik.