Rosja bez tlenu po serii ciosów. Zawieszenie broni w Ukrainie "to jedna wielka dezinformacja"

- Trzeba było dokładnie wsłuchać się w jego przekaz. Putin powiedział, iż jego żołnierze będą mieli spokój. To miało być na zasadzie, że nie będzie natarcia, ale Rosja i tak będzie strzelać rakietami. Kreml nigdy nie przejmował się i nigdy nie zatwierdziłby całkowitego zawieszenia broni. To, że w przestrzeni medialnej pojawiły się takie informacje, to była jedna wielka dezinformacja. Szojgu i Pieskow wyraźnie mówili, że to ma być jednostronne, bo głupio byłoby, gdyby kazali szturmować w Wigilię czy pierwszy dzień świąt. Musieli to powiedzieć, żeby udobruchać rodziny żołnierzy - dodaje.