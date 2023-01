36 godzin. Jest odpowiedź Zełenskiego na rozkaz Putina

Rozkaz Putina. Zełenski wysyła zdecydowaną odpowiedź

- Do szybkiego zakończenia wojny potrzebne jest coś zupełnie innego. Trzeba, by obywatele Rosji znaleźli w sobie śmiałość, by choć na 36 godzin w czasie Bożego Narodzenia wyzwolić się od tego hańbiącego strachu przed jednym człowiekiem na Kremlu - powiedział prezydent Ukrainy. Zwracając się do Rosjan, dodał: "zakończyć wojnę - to zakończyć agresję waszego państwa".