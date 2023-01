Zawieszenie broni. "Chwyt propagandowy Kremla"

Jego zdaniem ogłaszanie zawieszenia broni przez Rosję to "chwyt propagandowy". "Pokazanie 'ludzkiej Rosji', szanującej rzekomo zasady, a jednocześnie próba zepchnięcia Ukrainy do defensywy, pokazania, że to Kijów jest agresywny oraz gra na zyskanie czasu do kolejnej fazy agresji" - podał.