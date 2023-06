Rodzina już jej nie zobaczy. Szczegóły transportu zwłok

- Trumna powinna być zalutowana bądź zasylikowana tak, żeby nie było dopływu powietrza. Do tego zakłada się specjalny filtr, który robi to, żeby nie było podciśnienia. Metalową trumnę wkłada się do normalnej trumny - opisywali w rozmowie z "SE" Artur Habowski oraz Dominik Siwek, tanatokosmetolodzy i laboranci sekcyjni.