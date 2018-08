Robert Biedroń o "Kocham Polskę". "Nie zakładam partii, to jest nieprawda"

Prezydent Słupska zaprzeczył ostatnim doniesieniom i zapewnił, że nie zakłada nowej partii. Podkreślił jednak, że któregoś dnia poprosi ludzi by "stanęli z nim" aby "odmienić oblicze tej ziemi".

W Platformie Obywatelskiej panuje przekonanie, że to on doradził Biedroniowi, by ten zaostrzył kurs i ustawił się w silnej opozycji do PO. W środę Biedroń pojechał na spotkanie z mieszkańcami Iławy i tłumaczył, że partii nie zakłada.