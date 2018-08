Biedroń zakłada partię. Doradza mu Jakub Bierzyński, człowiek odpowiedzialny za sukces Nowoczesnej

Jakub Bierzyński - człowiek, który wprowadził Nowoczesną do Sejmu - doradza dziś Robertowi Biedroniowi. Według informacji Wirtualnej Polski to właśnie były doradca Ryszarda Petru - dziś właściciel domu mediowego - współdecyduje o politycznych wyborach prezydenta Słupska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Robert Biedroń założy własną formację polityczną (PAP, Fot: Marcin Kaliński)

Robert Biedroń - jak poinformowała "Gazeta Wyborcza" - zrezygnuje ze startu w wyborach na prezydenta Słupska. Założy własne ugrupowanie - "Kocham Polskę". Nowy projekt polityczny ma powstać jeszcze w tym roku, a pierwszym wyborczym testem ma być elekcja do Parlamentu Europejskiego wiosną 2019 r. Ugrupowanie Biedronia znajdowałoby się w opozycji do bloku Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej, czyli PO i Nowoczesnej.

To właśnie Platformę wybrał sobie za cel Biedroń w ostatnich miesiącach. Żadna inna partia nie była przez niego tak mocno krytykowana. To świadoma strategia.

Doradzał Petru, teraz jest przy Biedroniu

12 lipca, wczesne popołudnie, warszawski Wyględów. Taksówka z wściekłym po wywiadzie w RMF FM Robertem Biedroniem i jego asystentem parkuje przed budynkiem Capital Park, grupy inwestującej na rynku nieruchomości w Polsce. Kilkanaście metrów dalej, za budynkiem, przy ulicy Karwińskiej stoi luksusowy, metaliczny mercedes. Przy nim - mężczyzna z plecakiem i telefonem przy uchu.

To Jakub Bierzyński, przedsiębiorca, inwestor, prezes domu mediowego OMD, jeden z założycieli SMG/KRC Poland (dziś Kantar Millward Brown), największej w Polsce agencji badań rynkowych. Bierzyński jest także publicystą - pisze analizy polityczne m.in. dla "Newsweeka" i "Polityki" - ale w środowisku medialnym niezbyt cenionym. Często jego publikacje lądują na Twitterze, gdzie są wykpiwane przez dziennikarzy od prawa do lewa.

Superstacja Podziel się

Bierzyński pod swoimi tekstami nie jest jednak podpisywany jako doradca. I na tym polega problem.

Ostatnio Bierzyński zasłynął tekstem w "Gazecie Wyborczej" na temat kampanii prezydenckiej w Warszawie ("Jaki vs Trzaskowski, do przerwy 3:0"). Zmiażdżył w nim kampanię Rafała Trzaskowskiego, którego wypowiedzi znalazły się zresztą w tekście. Problem jest jeden: kandydat PO miał... nic o tym nie wiedzieć.

Opowiada rozmówca z Platformy: - Rafał z Bierzyńskim spotkali się gdzieś w przelocie na mieście, pogadali 10 min, ale Rafał nie miał pojęcia, że później to, co powiedział Bierzyńskiemu w prywatnej - jak sądził - rozmowie, znajdzie się w jego tekście. Dostał od Bierzyńskiego wypowiedzi do autoryzacji godzinę przed deadlinem. Na drugi dzień zobaczył tekst, w którym Bierzyński przypisał mu zdania, których Rafał nigdy powiedział.

Biedroń korzysta z hasła Platformy i Młodzieży Wszechpolskiej

To Bierzyński - jak się nieoficjalnie dowiadujemy - stoi za wieloma politycznymi wyborami Biedronia. W Platformie Obywatelskiej panuje przekonanie, że to były doradca Ryszarda Petru - który miał wielki wkład we wprowadzeniu Nowoczesnej do Sejmu - doradził Biedroniowi, by ten zaostrzył kurs i ustawił się w silnej opozycji do PO. Ostra krytyka Platformy ze strony Biedronia to świadoma strategia.

- Jeśli liderzy PO twierdzą, że dla ludzi najważniejsze jest odsunięcie PiS od władzy, to są oderwani od rzeczywistości. Słuchają tylko głosu aktywu partyjnego. Lech Wałęsa jest uparty i krnąbrny, ale ma coś, czego nie ma Platforma - zdolność do autorefleksji - mówił niedawno w wywiadzie dla WP prezydent Słupska, twierdząc, iż symbolem dzisiejszej - jego zdaniem, "dziadowskiej" - Platformy jest "pilniczek do paznokci".

Ale Biedroń potrafi także czerpać z PO inspirację. Jego nowe ugrupowanie "Kocham Polskę" będzie miało w nazwie jedno z haseł wyborczych PO z kampanii z 2015 r. Akcję "Kocham Polskę" organizuje także od wielu lat... Młodzież Wszechpolska.

Przegrupowania na opozycji

Co skłoniło Biedronia do porzucenia Słupska i ruszenia z własnym, ogólnopolskim projektem politycznym? Nosił się z tym od wielu miesięcy, ale niemały wpływ na tę decyzję miały wydarzenia z ostatnich dni. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział weto ustawy autorstwa PiS zmieniającej ordynację do Parlamentu Europejskiego, która eliminuje małe partie. Zablokowanie zmian przez głowę państwa daje szansę mniejszym formacjom - takim jak ta pod auspicjami Biedronia.

Prezydent (jeszcze) Słupska ma w najbliższych miesiącach organizować ludzi. Czy na pokładzie znajdzie się Barbara Nowacka, która niedawno odeszła z założonego przez Biedronia Instytutu Myśli Demokratycznej ? - To nie konfilkt, mamy dobre relacje, ale Basia ma swoją Inicjatywę Polską - zapewniał niedawno WP Biedroń. "Newsweek" z kolei napisał kilka dni temu, że Nowacka dostała propozycję startu do PE z list Koalicji Obywatelskiej i rzekomo ona i Grzegorz Schetyna mają być "bliscy porouzmienia".