Robert Biedroń zwołał nadzwyczajną sesję. I pojechał na urlop. "Stawia nas pod ścianą"

- To jest niepoważne - zirytował się jeden ze słupskich radnych. Powodem była decyzja Roberta Biedronia, który zwołał nadzwyczajną sesję ws. remontu przedszkoli oraz programu zagospodarowania wód opadowych. I się na niej nie pojawił.

- Dziwi nas to jako radnych, że prezydent zwołuje sesję, zwołuje radnych, którzy też zmieniają swoje plany w tym urlopowe, a sam na tę sesję nie przychodzi. Jest to dla mnie niepokojący sygnał, że traktuje radnych instrumentalnie - powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk radny Jerzy Mazurek ze Słupskiego Porozumienia Samorządowego.

Robert Biedroń złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta 2 sierpnia. Tego samego dnia złożył poprosił o urlop. I go dostał. W dniach 7-10 sierpnia ma wolne i będzie na spotkaniach m.in. w Łebie i Karwi. Niektórych radnych to zbulwersowało i chcieli zbojkotować obrady.

- My poważnie traktujemy, w przeciwieństwie do pana prezydenta, problemy miasta. Gdybyśmy wyszli, to postawilibyśmy kolegów i koleżanki radnych w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego zostajemy - mówił radny Jerzy Mazurek ze Słupskiego Porozumienia Samorządowego.