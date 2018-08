Anna Grodzka o swojej chorobie i sytuacji politycznej w Polsce. "Biedroń to nadzieja"

Nagłośnienie zbiórki na operację Anny Grodzkiej przyniosło skutek: udało się zebrać ponad 25 tys. zł. W rozmowie z Wirtualną Polską była polityczka, a dziś działaczka społeczna mówi o swojej chorobie. Operację przejdzie najprawdopodobniej we wrześniu.

Zaagażowanie społeczne Grodzkiej: portal i stowarzyszenie

– To rodzaj stenozy kręgosłupa, kanału kręgowego, zwężenie przestrzeni nerwowej kręgosłupa. Blokuje to nerwy prowadzące do nóg, co bardzo utrudnia chodzenie. Zmagam się z tym już trzy lata, ćwiczenia i rehabilitacje nie przynosiły jak dotąd pozytywnych skutków. Było tylko gorzej – mówi o swojej chorobie w rozmowie z WP Grodzka.