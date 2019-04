Rafał Trzaskowski o orzeczeniu SKO ws. K-Towers: powstanie plan zagospodarowania, sprawa się skończy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta Warszawy w sprawie wieżowców K-Towers spółki Srebrna. - To jest news sprzed kilku godzin, jeszcze się nie zapoznałem z tą decyzją - stwierdził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Do końca roku powstanie plan zagospodarowania tego miejsca, to sprawa się skończy - zapowiedział.

Rafał Trzaskowski o orzeczeniu ws. K-Towers: jaka porażka? (PAP, Fot: Rafał Guz)

Srebrna to nie moja decyzja - stwierdził w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Wydarzenia i Opinie" Rafał Trzaskowski. Pytany czy to porażka odparł: jaka porażka? - Z przyczyn formalnych poproszono, by rozpatrzyć tę decyzję jeszcze raz, to rozpatrzę - dodał.

- W tym roku przygotujemy plan zagospodarowania dla tego miejsca, więc skończy się sprawa - mówił prezydent Warszawy. Przypomniał też, że spółka Srebrna otrzymała od władz Warszawy zgodę na budowę w 11-piętrowego wieżowca. - Ja, gdybym był szefem fundacji, to byłbym zachwycony. Ale Jarosław Kaczyński, deweloper, wymyślił sobie dwie największe wieże, hotele, restauracje - dodał.

- No i nie wybuduje? - dopytywał się prowadzący program Bogdan Rymanowski.

- Zobaczymy, będzie plan miejscowy dla Srebrnej i jasne zasady, czy można budować wieżowce, czy nie, to zobaczymy - odparł Trzaskowski.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta Warszawy ws. budowy dwóch wież. Przypomnijmy, że Srebrna wnioskowała o wydanie tak zwanej "wuzetki" dla swojej inwestycji. Chodziło o biurowce przy ul. Srebrnej 16. Wniosek został jednak odrzucony w listopadzie 2018 roku, bo miasto uznało, że na tej działce można zbudować obiekt o wysokości maksymalnie do 35 metrów. Srebrna chciała, by wieże miały po 138 metrów wysokości.

Spółka zaskarżyła decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Teraz okazuje się, że ten organ uznał, że decyzja prezydenta Warszawy została wydana przedwcześnie i z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał także na uchybienia formalne.