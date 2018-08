Rafał Bochenek wystartuje w wyborach samorządowych

Były rzecznik rządu jesienią będzie starał się dostać do sejmiku Małopolski. W PiS rozważa się jego kandydaturę nawet w kontekście stanowiska marszałka województwa.

"Rafał ma doświadczenie samorządowe. Władze partii są przekonane, że sprawdzi się na szczeblu wojewódzkim" - usłyszał w sztabie PiS dziennikarz "Gazety Wyborczej". Zdaniem dziennika o dobre stanowisko dla byłego rzecznika rządu zabiega jego eksprzełożona - Beata Szydło. "Ma zabiegać, by w przypadku dobrego wyniku PiS w wyborach do małopolskiego sejmiku Rafał Bochenek zasiadł we władzach województwa" - czytamy.