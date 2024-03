Putin zaatakuje kolejne państwo? Niepokojące doniesienia z Białorusi

Dodał również, że na Białorusi trwa remont dróg prowadzących właśnie do Wilna. - Po co to robią? Bo przydadzą się, gdy ruszą po nich kolumny wojsk. Poza tym obecne ćwiczenia sprawdzające gotowość bojową wojsk przeprowadzono tuż przy granicy z Litwą. Wcześniej takie rzeczy robiono na poligonach, tym razem z jakichś powodów musieli wyruszyć w kierunku granicy - tłumaczył Sachaszczyk.