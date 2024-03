Ustępstwa jak wobec Hitlera. Nobliści oskarżają Zachód ws. Rosji

"Wzywamy przywódców świata do zdecydowanego zwiększenia pomocy dla Ukrainy. Ukraina musi wygrać, a nie tylko 'nie przegrać'". Z tym wezwaniem zwraca się 39 laureatów Nagrody Nobla, w tym Elfriede Jelinek i Herta Müller. W liście otwartym, do którego dotarł "Spiegel", apelują do społeczności międzynarodowej o bardziej zdecydowane działania przeciwko Rosji. Sygnatariusze martwią się nie tylko o los Ukrainy.