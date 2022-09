Putin spotyka się z Xi. Chiny z pozycji siły przed "upokorzonym" dyktatorem

Dotychczas Pekin zajmował neutralne stanowisko na temat wojny w Ukrainie. Putin liczy jednak na wsparcie Xi i umocnienie sojuszu. Chiński prezydent w niedługim czasie będzie ubiegał się też o reelekcję na 20. Zjeździe Partii Komunistycznej, co również nie pozostaje bez wpływu na podejmowane przez niego decyzję. Według "Der Spiegel" podróż Xi do Azji Środkowej "to nie tylko zagraniczna, ale i wewnętrzna demonstracja jego siły".