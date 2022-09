Putin odrzucił umowę, która spełniała jego żądania w sprawie Ukrainy i NATO

Jak donosi agencja Reutera Putin odrzucił pokojowe porozumienie dotyczące wojny w Ukrainie na początku jej wybuchu. Jego doradcy sugerowali, by przyjąć proponowane rozwiązanie. Pokój miał zagwarantować Kremlowi, że Ukraina nie wstąpi ani do NATO, ani do Unii Europejskiej. Rosyjski dyktator chciał kontynuować inwazję, by osiągnąć dodatkowe cele.