Putin: Rosji nie da się odgrodzić od świata wysokim murem

Po inwazji Rosji na Ukrainę, jak poinformowało Dumę Państwową Rosyjskie Stowarzyszenie Komunikacji Elektronicznej do końca kwietnia opuściło Rosję od 50 tys. do 70 tys. informatyków. Według Stowarzyszenia ta liczba do końca maja miała sięgnąć 100 tys. osób, co stanowi łącznie około 10 proc. siły roboczej w tym sektorze. "Odejście tak wielu profesjonalistów grozi osłabieniem wielu sektorów rosyjskiej gospodarki, od mediów państwowych po przemysł lotniczy i kosmiczny, który już odczuwa skutki zachodnich sankcji" - podkreślał na początku czerwca "Washington Post".