Putin pojechał na front i wręczył żołnierzom... ikony. Ukraińcy kpią

"Podczas swojej wizyty Putin (jeśli to on) przekazał swoim żołnierzom kopię ikony. Powiedział, że należała do jednego z najskuteczniejszych rosyjskich ministrów obrony w XIX wieku. Zaprawdę, potężna odpowiedź na te wszystkie dostawy broni, które Ukraina dostaje od naszych sojuszników" - napisał Heraszczenko.