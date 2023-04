Alert ws. Warszawy. Nowe doniesienia o działaniach ludzi Putina

Ambasady Rosji w państwach Europy to de facto rezydentury wywiadu, wyposażone w liczne anteny podsłuchowe; rekordzistą pod tym względem jest placówka w Brukseli, na terenie której znajduje się 17 anten. W całej Europie naliczono co najmniej 182 takie urządzenia - podał we wtorek niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.