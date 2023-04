Meldunek Szojgu ucieszył Putina. Dyktator pochwalił Flotę Północną

Działania mają przekonywać, że mino tego, że rosyjskie wojsko skoncentrowało większość swoich sił na liniach frontu w Ukrainie i mierzy się tam z poważnymi problemami, to nadal prowadzi regularne ćwiczenia w całej Rosji. Ma to zademonstrować światu, że Moskwa ma jeszcze zdolność, by szkolić swoje siły i prezentować gotowość.