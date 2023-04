Wróg Putina srogo ukarany. Ćwierć wieku w kolonii karnej

Proces krytyka Kremla toczył się za zamkniętymi drzwiami. Jak podaje "Der Spiegel", w swoim ostatnim przemówieniu na procesie Kara-Murza porównał swój proces do pokazowych sądów w czasach Józefa Stalina. Opozycjonista odmówił wystąpienia do sądu o uniewinnienie. Podtrzymuje wszystko, co powiedział i jest z tego dumny.