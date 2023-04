Nowe sankcje dla Rosji. Grupa G-7 ma dość rosyjskich okrucieństw

"Nie może być bezkarności dla zbrodni wojennych" - wskazali uczestnicy spotkania, przedstawiciele rozwiniętych gospodarek świata. To nie są pierwsze kary dla Moskwy, nakładane za najazd na sąsiedni kraj i wojenne okrucieństwa. Nie zdołały one do tej pory ani powstrzymać, ani ograniczyć rosyjskiej agresji.