ISW: Prigożyn odzyskuje przychylność Putina

Zimowa ofensywa Rosjan zakończyła się fiaskiem. Kreml nie osiągnął swojego celu i nie zajął Donbasu do wiosny, co skłania Władimira Putina do zmiany dotychczasowej taktyki. Z najnowszego raportu ISW wynika, że dyktator znów wspiera wagnerowców. Wcześniej Kreml blokował pomoc m.in. z uwagi na spór między Jewgienijem Prigożynem i rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu.