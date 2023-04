Prawdziwy cel Putina. Brytyjski ekspert: "Brak dobrych wieści"

Brytyjski ekspert wskazuje, że wojna w Ukrainie, a także konflikt z Zachodem to "część strategii" Moskwy, która dąży do wzmocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej. - Nie nadchodzą dobre wieści. Chcielibyśmy wierzyć, że stosunki między Zachodem a Rosją nie mogą się pogorszyć, ale to też jest możliwe - podkreślił Andrew Monaghan cytowany w "Ilta-Sanomat".