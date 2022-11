Putin będzie się mścić. Polska ogłasza "alert informacyjny"

Moskwa będzie się mścić. Sekretarz stanu ogłasza "alert informacyjny"

To mogą być działania już podejmowane do walki rosyjskiego państwa z Zachodem. Prowadzą je regularnie od dłuższego czasu, jeszcze nawet sprzed agresji Władimira Putina na Ukrainę, określone środowiska. Powszechnie takie putinowskie służby określane są mianem "trolli". Na ogół osoby te wykorzystują sieć do rozpowszechniania nieprawdy i przeprowadzania prowokacji.