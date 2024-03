Przez wpis w sieci podał się do dymisji? Mejza chce ukarać studenta

Mejza ściga za Twittera

Jakub Wróblewski na Twitterze zamieszczał linki do artykułów Wirtualnej Polski, jednak Mejzie szczególnie nie spodobały się cztery wpisy licealisty. Polityk twierdzi, że to właśnie przez nie podał się do dymisji. Problemem jest jednak to, że trzy z czterech skarżonych przez posła wpisów pojawiły się już po jego rezygnacji.