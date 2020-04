Przemyt ponad miliona sztuk papierosów w transporcie... zupek błyskawicznych na przejściu granicznym w Korczowej

O udaremnionej próbie przemytu poinformmował w sobotę podkarpacki odział Krajowej Administracji Skarbowej. Według dokumentów kierowca ciężarówki przewoził przez polsko-ukraińską granicę w Korczowej ładunek z zupkami błyskawicznymi, który miał trafić do odbiorcy w jednym z krajów UE. Jednak podczas kontroli samochodu okazało się, że oprócz 11 ton zupek celnicy znaleźli tam duży przemyt papierosów. Było to ponad 56 tys. paczek, ukrytych w kartonowych pudłach. W sumie było to powyżej 1,1 mln szt. papierosów, których rynkowa wartość szacowana jest na blisko 800 tys. złotych.