Papierosy zamiast felg. Udaremniony przemyt o wartości 6 mln zł

27-letni kierowca samochodu dostawczego, obywatel Białorusi, chciał wjechać do Polski przez przejście graniczne w Sławatyczach. Do odprawy zgłosił jedynie 10 aluminiowych felg. Funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej postanowili go jednak skontrolować. Okazało się, że samochód był wypełniony kartonami w których było ponad 400 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Łączna wartość przemytu to ok. 6 mln zł. Od tej ilości papierosów należało zapłacić cło, akcyzę i VAT na sumę prawie 10 mln zł.