Koronawirus w Polsce. Ogromne problemy na granicach

Koronawirus w Polsce doprowadził do sytuacji, że rząd polski zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Od niedzieli zamknięte są granice . Zakaz ruchu nietranzytowego ma obowiązywać przez 10 najbliższych dni i w razie potrzeby zostanie jeszcze przedłużony. Zawieszono międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Do Polski można wjechać jedynie samochodem. Część przejść granicznych jest w ogóle nieczynna .

"W związku z wprowadzeniem kontroli na granicach, czas oczekiwania sięga kilkunastu godzin". "19 godzin bez jedzenia picia, zero sanitariatów" - alarmują RMF FM kierowcy, którzy czekają na wjazd do kraju.

Fatalna sytuacja jest w Świecku w Lubuskiem. Został tam całkowicie wstrzymany ruch. W Briesen, 30 kilometrów od polsko-niemieckiej granicy w poprzek drogi stanęły trzy tiry. Zła sytuacja jest obecnie na przejściu granicznym z Niemcami w Jędrzychowicach. Na przejazd przez granicę czekało się tam we wtorek rano prawie 18 godzin. Dramatyczna sytuacja była także we wtorek rano na granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej na Podkarpaciu. Tam na wjazd do Polski czekało się kilkadziesiąt godzin.

- To wirus, który przyszedł z zewnątrz - tak o koronawirusie mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. - Musimy zamknąć granice przed koronawirusem - podkreślił. - Jeżeli nie jesteś obywatelem naszego kraju, to nie jest to czas na wycieczki. Od tej żelaznej reguły będą wyjątki. Jeżeli poza krajem są nasi obywatele i będą chcieli wrócić, mogą to zrobić, ale będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę - zaznaczył Kamiński.