Koronawirus w Polsce. Zamknięte granice, restauracje tylko z dowozem

Od niedzieli zamknięte są polskie granice. Zakaz ruchu nietranzytowego ma obowiązywać przez 10 najbliższych dni i w razie potrzeby zostanie jeszcze przedłużony. Za granicą przebywa kilkaset tysięcy Polaków, którym w powrocie do kraju ma pomóc LOT . Dzień wcześniej w pełni zaczął obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego.

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski : "To czas na kwarantannę dla całego społeczeństwa"

Do zaleceń unikania skupisk ludzkich i wychodzenia z domu, tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne, doszedł zakaz dla lokali gastronomicznych. Od niedzieli mogą one świadczyć jedynie usługę dowozu.