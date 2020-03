Koronawirus w Polsce. Młodzi pomagają seniorom z zakupami

Koronawirusem w Polsce zaraziły się kolejne osoby. "Mamy 10 nowych przypadków zakażenia" - poinformowało w sobotę wieczorem ministerstwo zdrowia. Oznacza to, że liczba chorych wzrosła do 103, a troje z nich zmarło. Rząd zaleca, by stosować się do kwarantanny i zostawać w domach. Ten apel szczególnie mocno skierowany jest do najbardziej zagrożonych - osób starszych.