Koronawirus w Polsce. "Wyzdrowiało 13 zarażonych Polaków"

Koronawirus w Polsce doprowadził do wprowadzenia stanu epidemicznego. W sobotę w tej sprawie zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Premier Mateusz Morawiecki na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przekazał, że rząd pomoże Polakom wracającym do kraju z różnych kierunków. Dla tych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cyprze, Malcie i USA zorganizowane zostaną specjalne loty liniami LOT. - Wobec Polaków, którzy przebywają w innych częściach świata, chcemy zaoferować na stronie LOT możliwość zapisywania się na powroty do kraju - podkreślił premier. - Cena specjalnych lotów będzie zryczałtowana, jednakowa dla wszystkich. Dodatkowy koszt poniesie państwo - powiedział Mateusz Morawiecki.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy premier zapewnił, że mimo kryzysu wypłaty z programu 500+ nie są zagrożone. Podkreślił, że w Polsce jest 100 zakażonych, podczas gdy we Włoszech chorych jest już ponad 17 tysięcy, w Hiszpanii ponad 6 tysięcy, a we Francji i Niemczech po około 4 tysiące. Przyznał, że lepsza sytuacja w Polsce wynika m.in. z odpowiedzialności, jaką wykazali się nasi rodacy. - Dziękuję za rozwagę Polaków i odpowiedzialną postawę. Wierzę, że tylko razem możemy poradzić sobie z tym zagrożeniem - powiedział premier.

Koronawirus w Polsce. Robimy 1500 testów dziennie

W konferencji udział wzięli także Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas i prezes PLL LOT Rafał Milczarski. - Odpowiedzialność, rozwaga, rozsądek - to prawdziwe lekarstwo na koronawirusa - powiedział Jarosław Pinkas. Ocenił, że Polska poradzi sobie z tą epidemią, chociaż będzie to trwało. Docenił podjęcie ważnych decyzji, w tym m.in. zamknięcie granic. - To inne kraje mają podążać naszą drogą i to robią - zaznaczył.