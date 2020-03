Koronawirus w Polsce. Sondaż IBRIS dla WP: Polacy chwalą decyzję o zamknięciu szkół

Koronawirus w Polsce. Zdecydowana większość Polaków pozytywnie ocenia decyzję rządu Mateusza Morawieckiego o zamknięciu placówek oświatowych na czas epidemii. Tak wynika z sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski.

Na pytanie pracowni IBRIS, "jak pan/pani ocenia decyzję rządu o zamknięciu szkół i przedszkoli w związku z epidemią koronawirusa", aż 58,3 proc. respondentów odpowiedziało: "zdecydowanie dobrze". "Raczej dobrze" tę decyzję Rady Ministrów ocenia z kolei 26 proc. badanych.

Neutralnie o tej decyzji wypowiada się 13 proc. respondentów. "Raczej źle" ocenia ją jedynie 2 proc. Polaków. "Zdecydowanie źle" nie ocenia jej żaden z uczestników badania IBRIS.

WP.PL Podziel się

Co więcej, zgodność co do decyzji rządu połączyła wyborców wszystkich partii. "Zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze" ocenia ją: 93 proc. wyborców PiS, 89 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 94 proc. wyborców Lewicy, 99 proc. wyborców PSL oraz 81 proc. wyborców Konfederacji.

Sondaż IBRIS przeprowadzono 13 marca na reprezentatywnej grupie 1100 dorosłych Polaków.

PAP Podziel się

Koronawirus w Polsce. Premier: "Odpowiedzialność jest kluczowa"

Wyborcy masowo popierają decyzję rządu, ale krytykują ją niektórzy politycy związani z PO (pozostała część opozycji pozytywnie ocenia decyzję o zamknięciu placówek oświatowych).

- To decyzja kompletnie nieprzygotowana - tak o 14-dniowym zamknięciu szkół i przedszkoli mówi w rozmowie z WP była minister edukacji narodowej w rządzie PO-PSL Krystyna Szumilas.

Przypomnijmy: od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

- Reagujemy szybciej od innych, by minimalizować skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa po całej Polsce. Odpowiedzialność jest kluczowa. My jesteśmy odpowiedzialni za całe społeczeństwo. To czas kwarantanny społeczeństwa. Lepiej być mądrym przed szkodą. Przyrost chorych jest bardzo gwałtowny, konieczna jest izolacja - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, to czas kwarantanny, który uczniowie powinni spędzić w domu. Z kolei minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski mówił, że decyzja nie wpływa na terminarz roku szkolnego. - Nauczyciele pozostaną w gotowości do pracy, ale nie będą zmuszani do przychodzenia do niej - zapowiedział minister.