Rząd zamyka szkoły. Była minister edukacji krytykuje pomysł

- To decyzja kompletnie nieprzygotowana – tak o rządowej decyzji 14-dniowego zamknięcia placówek oświatowych mówi była minister edukacji narodowej w rządzie PO-PSL Krystyna Szumilas. Jej zdaniem, razem z zamknięciem szkół, powinny być przygotowane i wdrożone działania osłonowe. - Tak by przerwa, nie odbiła się niekorzystnie na uczniach, rodzicach i nauczycielach - uważa Szumilas.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Placówki oświatowe w związku z koronawirusem zamknięte będą od czwartku (Forum, Fot: Agencja Forum)

Stało się. Rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół w całym kraju. Ma to pomóc opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa. - Wszystkie szkoły i uczelnie wyższe będą zamknięte na 2 tygodnie od poniedziałku - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał jednocześnie, że lekcje przestaną się odbywać już od czwartku 12 marca. Tego dnia będą działać tylko świetlice.

Według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, to czas kwarantanny, który uczniowie powinni spędzić w domu. Z kolei minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, mówił, że czwartku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale jeśli rodzice nie mają, co zrobić z dziećmi, mogą zostawić je w placówkach. - Nie będą jednak prowadzone zajęcia - mówił Piontkowski. I jak dodał, decyzja nie wpływa na terminarz roku szkolnego. - Nauczyciele pozostaną w gotowości do pracy, ale nie będą zmuszani do przychodzenia do niej - zapowiedział minister.

Koronawirus. Szef KPRM zadzwonił do marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego

Zdaniem byłej minister edukacji narodowej, obecnej posłanki Platformy Krystyny Szumilas, w obecnych warunkach decyzja jest słuszna, ale nie została odpowiednio przygotowana przez rząd.

- Rząd zbyt późno zaczął pomagać szkołom, w szczególności na pierwszym etapie. Kiedy było wiadomo, że koronawirus prędzej czy później dotrze do Polski. Mam na myśli chociażby zaopatrzenie szkół w odpowiednią ilość środków do dezynfekcji i środków czystości. Tego zabrakło – mówi była minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas.

- Obecnie, kiedy mamy już informację o 25 przypadkach zarażonych wirusem, rząd nie miał wyjścia i musiał taką decyzję podjąć. Zdrowie uczniów jest najważniejsze. Ale decyzja o zamknięciu szkół była kompletnie nieprzygotowana. Nie możemy tak ad hoc postępować. Rząd już wcześniej powinien przygotować rozwiązania osłonowe, by zminimalizować problem zamknięcia placówek oświatowych - uważa Krystyna Szumilas.

- Dzisiaj wiadomo jedynie, że zamykane są szkoły. Ale równolegle nie wiemy, co z posiłkami dla dzieci, które korzystały z darmowych obiadów. W jaki sposób ta kwestia zostanie załatwiona. Kolejna sprawa – zasiłek opiekuńczy. Otrzyma go tylko rodzic, jeśli ma dziecko w wieku do 8 lat, na okres 14 dni. Nie padła również propozycja dotycząca nauczania on-line przez te dwa tygodnie przerwy. A można było się zastanowić, jak maksymalnie wykorzystać ten okres, żeby uczeń nie stracił. Można było wykorzystać współczesne technologie, przygotować krok po kroku nauczycieli i uczniów do korzystania z udogodnień internetowych, by nie stracili bieżącego kontaktu z nauką. Pamiętajmy, że wyznaczone są terminy egzaminów ośmioklasistów, a także maturalne. I według informacji ministerstwa edukacji narodowej, terminy te – w związku z zamknięciem szkół – nie ulegają zmianie – dodaje b. minister Krystyna Szumilas.

Jak informuje w komunikacie ministerstwo edukacji narodowej, od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Z kolei nauczyciele mają pozostać w gotowości do pracy. Resort apeluje również do dyrektorów placówek oświatowych.- Możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele - informuje MEN.

Urzędnicy zwracają się również do uczniów o "odpowiedzialnie wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkole". - Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela - apeluje resort edukacji narodowej.