Tragedia przy granicy polsko-czeskiej. Wypadek w kolejce do przejścia

Tragedia wydarzyła się ok. godz 1 w nocy z poniedziałku na wtorek - podaje dziennikzachodni.pl. Jak wynika z komunikatu czeskiej policji, w kolumnę stojących przed przejściem granicznym samochodów wjechała rozpędzona ciężarówka.

Tir wbił się w furgonetkę, która zatrzymywała się właśnie na końcu kolejki aut czekających na wjazd do Polski w Gorzyczkach i autostradę A1 po polskiej stronie.

Z danych przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że w poniedziałek 16 marca odprawiono 43,9 tys. osób, które wjechały do Polski. Z tego 6,9 tys. przekroczyło granicy zewnętrzną, a 37 tys. granicę wewnętrzną Strefy Schengen.

Koronawirus. Korki na dojazdach do przejść granicznych

Na przejściach granicznych z Czechami w woj. śląskim wciąż utrzymuje się duży ruch. Jak informuje w rozmowie z nto.pl rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, w Gorzyczkach i Chałupkach czas oczekiwania na wjazd do Polski wynosił we wtorek przed południem ok. ośmiu godzin.