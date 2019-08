Prowadził mężczyznę na łańcuchu po Głogowie. "Żeby mu nie uciekł"

Policjanci w trakcie nocnego patrolowania ulic Głogowa na Dolnym Śląsku zatrzymali mężczyznę. Prowadził on przywiązanego do łańcucha 22-latka. Tłumaczył mundurowym, że został oszukany i postanowił zatrzymać sprawcę.

- W ręku trzymał linkę alpinistyczną, do której przypiął 22-latka, a na jego szyi założył łańcuch spięty kłódką. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie tym, że wcześniej został oszukany i dlatego postanowił zatrzymać oszusta, aby mu nie uciekł - informuje asp. Łukasz Szuwikowski, p.o. oficera prasowego KPP w Głogowie.

Jak się okazało, chodziło o wynajęcie mieszkania. 33-latek wpłacił już za nie zaliczkę, ale nie dostał kluczy do domu i dlatego przywiązał 22-latka na łańcuchu

Policjanci znaleźli u młodszego z mężczyzn narkotyki. 33-latek odpowie odpowie za pozbawienie drugiego człowieka wolności oraz zmuszanie go przemocą do określonego działania. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Z kolei 22-latek odpowie za posiadanie narkotyków.